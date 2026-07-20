Дмитриев о словах Мерца про энергокризис: признание проблемы - шаг к ее решению

Дмитриев прокомментировал "озарение Мерца" по поводу российского газа Дмитриев о словах Мерца про энергокризис: признание проблемы - шаг к ее решению

Москва20 июл Вести.Признание канцлером Германии Фридрихом Мерцем проблемы энергокризиса может стать первым шагом к ее решению, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал слова Мерца телеканалу ZDF об энергетическом кризисе в Европе.

Озарение Мерца: он видит "продолжающийся энергетический кризис из-за нехватки российского газа", который ЕС сделал все, чтобы предотвратить. Признание проблемы - первый шаг к ее решению написал Дмитриев в соцсети X

Он также задал вопрос, не скучают ли европейцы по газопроводам "Северный поток".

Ранее Дмитриев предрек ЕС масштабный энергокризис из-за закрытия Ормузского пролива.