Москва2 авг Вести.Картина немецкого художника Ансельма Кифера Des Herbstes Runengespinst может отражать как внутренний мир канцлера Германии Фридриха Мерца, так и его стремления. Соответствующим вопросом задался спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В социальной сети X он опубликовал фотографию, на которой Мерц запечатлен в кабинете за рабочим столом. Картина Кифера висит за спиной канцлера.

Воодушевляющее и вдохновляющее искусство канцлера Мерца. Отражает ли оно его внутренний мир или лишь его стремления? поинтересовался Дмитриев

На картине нарисован покрытый снегом бесплодный пейзаж с формами, напоминающими руны.