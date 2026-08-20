ТАСС: РФ может объявить в международный розыск журналиста FAZ за слова о русских

РФ может объявить в международный розыск журналиста за слова об убийстве русских ТАСС: РФ может объявить в международный розыск журналиста FAZ за слова о русских

Москва20 авг Вести.Россия пока не объявляла в международный розыск корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса, в отношении которого в РФ возбудили уголовное дело после слов об убийстве русских, однако этот вопрос решается. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

На данный момент Мартенс включен только в базу розыска МВД. Но в международный розыск пока не объявлен. Это произойдет после завершения всех необходимых процессуальных процедур заявил источник

Уголовное дело в отношении Мартенмса было возбуждено 15 августа по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Если его вина будет доказана, журналисту может грозить до шести лет колонии.

Восьмого августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде журналист FAZ Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских". После этого в интернете была создана петиция за его увольнение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости и преступном характере подобных призывов, а также рассказала о нацистском прошлом деда журналиста.