Москва13 авг Вести.Россия намерена рассмотреть возможность использования правовых механизмов в отношении журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса из-за его слов об "убийстве русских". Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в ФРГ в своем Telegram-канале.

В диппредставительстве подчеркнули, что корреспондент придерживается человеконенавистнической риторики. Слова Мартенса омерзительны и полностью дискредитируют его как профессионального журналиста, отметили в российском дипломатическом представительстве.

Там также раскритиковали отсутствие осуждения слов Мартенса со стороны властей Германии, профессиональных объединений и подавляющего большинства других журналистов. Вместо этого, указала дипмиссия, FAZ планирует использовать правовые средства для защиты корреспондента.

Российская сторона в свою очередь также рассмотрит возможность использования правовых механизмов в отношении М. Мартенса по линии как германских, так и российских правоохранительных органов на предмет прояснения соответствия высказываний корреспондента германского издания уголовному законодательству ФРГ и России говорится в заявлении

В ходе пресс-конференции главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь Украине "убить больше русских солдат". Позднее он заявил в социальных сетях, что не считает скандальным свой вопрос.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала журналиста настоящим коричневым пропагандистом, а также распространителем ксенофобских заявлений, который занимается легитимизацией языка ненависти в отношении РФ.