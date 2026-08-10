В газете FAZ выразили сожаление из-за русофобского вопроса своего журналиста Редакция газеты FAZ сожалеет о двусмысленном вопросе журналиста Мартенса

Москва10 авг Вести.Редакция газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявила, что сожалеет о том, что их балканский корреспондент Михаэль Мартенс неоднозначно сформулировал вопрос о "российских солдатах". Сообщение об этом появилось на сайте издания.

Речь идет о пресс-конференции в Белграде, которая состоялась 8 августа. На ней присутствовали президент Сербии Александр Вучич и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Газета получила запросы относительно пресс-конференции, которая состоялась в субботу в Белграде. Вопрос был сформулирован двусмысленно, о чем мы сожалеем…позиция, согласно которой должно быть убито как можно больше российских солдат, не является редакционной линией говорится в сообщении FAZ

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала журналиста Мартенса "коричневым пропагандистом" после его двусмысленного вопроса. Она также раскрыла нацистское прошлое деда корреспондента.