Москва12 авг Вести.Немецкий журналист Михаэль Мартенс, предложивший "помочь убивать русских", понесет неизбежное наказание. Об этом заявил зампред Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

По его словам, за подобные тезисы журналиста должны "гнать из профессии на всю жизнь".

Когда ты публично так задаешь вопрос, то ты должен понимать, что ответ будет. Причем он может быть разный. Когда-нибудь он свою часть ответственности понесет сказал Медведев на заседании экспертного совета партии

Он отметил, что на произнесение подобных фраз в публичной среде действует табу.

Ранее редакция газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявила, что сожалеет о том, что их балканский корреспондент Михаэль Мартенс неоднозначно сформулировал вопрос о "российских солдатах".