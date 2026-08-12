Москва12 авг Вести.Скандал с вопросом журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса на пресс-конференции Зеленского в Белграде 8 августа 2026 года весьма показателен. Вопрос по поводу того, что европейцы могут сделать, чтобы помочь Украине "убить больше россиян", по сути, является не вопросом, а политическим заявлением, что обнажает истинную суть многих западных СМИ.

Несмотря на то, что в интернете появилась петиция с требованием уволить Мартенса, которая, по информации "Дойче велле" (признано в России СМИ-иноагентом, нежелательной организацией в РФ), сразу набрала 4000 подписей, газета сразу встала на сторону своего журналиста. В пресс-службе FAZ заявили немецким агентствам dpa и epd, что Мартенсу также стали поступать угрозы, и обещали с этим разобраться.

Что же касается инцидента, то в руководстве издания объяснили, что сожалеют только о формулировке, поскольку "вопрос был сформулирован двусмысленно". "Речь не шла о редакционной позиции Frankfurter Allgemeine Zeitung, которая заключается в том, что следует убить как можно больше российских солдат. Вопрос касался текущих дискуссий среди военных экспертов о том, как можно оказать такое давление на российскую армию с точки зрения людских ресурсов, чтобы Россия была вынуждена начать мирные переговоры", – заявила редакция. "Свобода слова включает в себя право задавать вопросы, особенно на пресс-конференции", – резюмировали в FAZ.

Тут, как говорится, что в лоб, что по лбу: "давление на российскую армию с точки зрения людских ресурсов" и есть массовое убийство россиян, так что двусмысленным следует считать не вопрос Михаэля Мартенса, а ответ редакции FAZ, которая честно призналась, что ничего плохого в этом массовом убийстве не видит, но почему-то отрицает, что это редакционная позиция газеты

Сам Мартенс вообще не понял, из-за чего сыр-бор, и в ответ на скандал написал в Х, что "спрашивать, как помочь Украине убивать россиян, – это не скандально". Это говорит только об одном: у данного субъекта идеология законченного нациста, который не понимает, почему ему нельзя убивать "представителей низших рас". А его начальники такие же нацисты, поскольку считают, что распространение нацистских лозунгов на пресс-конференциях глав государств – не более чем проявление свободы слова.

Мартенс является потомственным нацистом: его дед входил в ближний круг Гитлера, с 1941 года был офицером в штабе оперативного руководства вермахта. Он занимался розыском дезертиров и чинил над ними суд от имени Гитлера. После войны никуда не сбежал, а спокойно жил в ФРГ, работал юристом, имел хорошую клиентуру. То есть дедушке никто не объяснил, что он делал что-то неправильно, убивая простых немцев, не желающих воевать за фюрера, а теперь его внучек продолжает эту грязную деятельность, и немецкое общество еще и защищает это как достижение демократии.

"После его смерти в 1988-м мне годами снился один и тот же сон: на самом деле он не умер, он по-прежнему живет в Целле, просто мы потеряли связь. Теперь мы созваниваемся и договариваемся встретиться. Мне до сих пор снятся такие сны. Это счастливые сны, потому что в них я снова ребенок, которому нечего бояться, кроме советских атомных бомб и кислотных дождей", – писал Мартенс о своем нацистском деде.

Подумать только: атомные бомбы и кислотные дожди, которых этот ублюдок не получил в детстве, до сих пор не дают ему покоя. И он требует уничтожения русских, которые добровольно, без всякого принуждения вышли из Восточной Германии только для того, чтобы немцы объединились и жили счастливо. Сегодня германскому народу вместо благодарности за этот исторический для страны поступок внушают антироссийскую истерию нацистского образца

Не только Германия, но и коллективный Запад вообще идет по политической траектории Гитлера, о чем следует напомнить тем, кто это забыл. Первая фаза такой политики заключалась в безоговорочной вере в блицкриг – молниеносную войну. Гитлер считал, что русские, сбросив евреев из власти (каковыми он считал всех коммунистов вообще, в том числе и немецких), с радостью падут к ногам новых немецких хозяев. Но что-то пошло не так. Немцев отогнали от Москвы, а на оккупированной территории развернулось масштабное партизанское движение.

Советская промышленность оказалась способной противостоять ВПК всей Европы, которую тогда оккупировал Гитлер; вооружения не уступали, а потом и превосходили вооружения Третьего рейха. Германия была разгромлена: после лета 1943 года Красная армия все время наступала и весной 1945 года вошла в Берлин. Ожидание быстрой победы закончилось полным разгромом. Чем это отличается от стратегии коллективного Запада, который стремился нанести стратегическое поражение России "за две-три недели максимум", но ничего в этом плане не добился?

Вторым политическим направлением фюрера было создание чудо-оружия – "вундерваффе". Раз русских не удалось взять по-быстрому, то Гитлер пообещал создать такое оружие, которое их вмиг уничтожит. Весь украинский конфликт западные СМИ занимаются рекламой очередного "вундерваффе", которое прогнозируемо не срабатывает. Не сработали "Джавелины", танки "Абрамс", самолеты F-16 и многое другое. Теперь пытаются создать армию дронов под руководством цифрового нациста Федорова, что является очередным неонацистским безумием с прогнозируемым результатом.

И вот, когда ни блицкриг, ни "вундерваффе" не сработали, Гитлер объявил, что он уничтожит столько русских, что те пожалеют о сопротивлении представителям "высшей расы". Поэтому свои поражения он оправдывал тем, что СССР добывал свои победы горами трупов и русские вот-вот закончатся совершенно.

И вот эту нацистскую сказку пытаются внедрить в сознание современных европейцев, а когда их ловят за руку, то начинается образцово-показательная истерика по поводу свободы слова. Как видим, немецкие издания отстаивают право гнать немцев на Восточный фронт по заветам дедушки Мартенса, используя идеологию Гитлера, в которой они уже не видят ничего плохого

"Угрозой мироустройству является навязывание, превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий. Что мы видим на примере сегодняшнего западного либерализма, который выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной независимой мысли. И сегодня оправдывает неонацизм, терроризм, расизм и даже массовый геноцид гражданского населения", – отметил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября 2024 года. С тех пор ситуация в европейской политике только ухудшается. Оправдание последователей нацистов сопряжено с дальнейшей военной эскалацией в Европе, но пока европейская пропаганда, нагнетая пещерную русофобию, идет именно по пути Третьего рейха, почему-то называя это "демократией" и "свободой".

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного движения "Другая Украина"