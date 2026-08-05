Москва5 авг Вести.Европейские страны долгое время воспринимались как передовые в области технологий, культуры и управления. Именно на объединении европейских преимуществ и строился Европейский Союз. Но сегодня впору спросить: а где эти преимущества, если ЕС в целом и его ведущие страны теряют конкурентоспособность, а сам Союз балансирует на грани большой войны, которая рискует перерасти в ядерную?

Европа перестала быть тихой гаванью для денег, и тут она не одинока. Десятки лет такой гаванью были арабские страны Персидского залива, но война Израиля и США с Ираном все перечеркнула. И тут ключевое слово "война", которая нанесла непоправимый урон торговле, промышленности и транспортным коридорам. А это автоматически ударило по туризму, банковскому и инвестиционному секторам, а также строительству.

При этом арабские страны Персидского залива не инициировали иранский конфликт, а, скорее, являются заложниками столкновений чужих интересов. Вся их вина заключается в том, что они, наслаждаясь стабильностью и экономическим ростом, прозевали конфликт между Ираном (с одной стороны) и США с Израилем (с другой стороны), и ничего не могли с этим сделать.

В апреле этого года Программа развития ООН заявила, что страны Персидского залива могут потерять от 3,7% до 6% ВВП или от 120 до 194 млрд долларов в денежном выражении. После этого подсчеты из публичной плоскости ушли, хотя понятно, что нынешние потери для региона значительно больше в процентном и денежном отношении, и конца и края этому не видно.

Война в Персидском заливе показала три важных фактора, которые ранее могли быть неочевидными, но теперь опровергнуть их наличие невозможно.

Американские базы и базы стран НАТО уже не надежная защита от нападения, а законная цель в случае конфликта. Поэтому страны, которые размещают у себя эти базы, подвергаются опасности, а не способствуют своей защите. Ни США, ни НАТО больше не являются мировым гегемоном и не в состоянии силой навязывать свою волю остальному миру. Непослушание этой воле дает любой стране больше суверенитета, независимости и ведет к росту международного веса, а послушание уничтожает независимые страны и ввергает их в нищету. При всей лести и угодничестве Европа никогда не будет отстаивать интересы США как своего союзника: она привыкла у Вашингтона только брать, ничего не давая взамен. Тут речь идет не только о военной помощи, которую Европа не оказала США, но и о помощи дипломатической: европейские дипломаты бросили американцев с их проблемами в Персидском заливе и не собираются протягивать руку в урегулировании этого конфликта.

Руководство ЕС демонстрирует полное неумение адекватно реагировать на любую опасную ситуацию, любой вызов. Арабским странам Персидского залива во сне не снилась такая эскалация и милитаризация по отношению к Ирану, которую демонстрирует Европа по отношению к России. Естественно, что эта безумная политика наносит огромный экономический ущерб Евросоюзу, но руководство ЕС предпочитает это обстоятельство в упор не видеть.

Лидером политического безумия является, безусловно, Германия, лидеры которой бьют тревогу об экономическом состоянии страны, но не могут понять элементарных причин экономических провалов.

У нас катастрофическая ситуация с бюджетом. Мы потеряли технологическое лидерство во многих сферах — Китай и другие страны нас обогнали заявил министр труда ФРГ Бербель Бас

Институт немецкой экономики (IW) заявил, что Германия отстала от других ведущих стран в 13 из 14 ключевых отраслей промышленности. Причина банальна — нехватка инвестиций. Вместо финансирования инноваций немцы платят за дорогие энергоносители, считает исследователь патентов из IW Оливер Коппель. В результате компании стали переносить свои исследования и разработки за границу, в первую очередь в Китай и США, где такой проблемы нет.

Вопрос: а как так вышло, что Китай не только получил дешевые российские энергоносители, но и забрал у Европы российский рынок, который десятилетиями был источником европейского благосостояния? "Концепция НАТО уничтожила не только интеграцию России в Европу, но и поставила крест на расширении Европы, ее развитии… Европейская политика… массово поддерживает Зеленского, втягивая Европу в войну и собственный экономический кризис. Теперь уже не Европа учит Украину политике, а Украина учит Европу, как с помощью политики ненависти и непримиримости прийти к экономическому спаду и нищете. И если Европа будет и дальше продолжать эту политику, то ее затянет в войну, возможно, и в ядерную", — писал я 16 января 2023 года, и этот прогноз сбылся, но многие европейские лидеры продолжают его игнорировать.

Экономический спад Европы налицо, следующий этап – нищета. И это уже признают многие западные эксперты. Так, The Telegraph дает прогноз, что коалиция европейских подсвинков, желающих войны, может начать распадаться после ухода Стармера и окончания президентского срока Макрона в 2027 году. Именно ограниченный Стармер и задиристый петушок Макрон стали главными организаторами подготовки ввода войск НАТО на Украину после прекращения огня. Все, что им удалось, — это продолжить войну на Украине, кратно увеличить количество ее жертв и нанести невосполнимые потери европейской экономике.

The Telegraph считает, что преемник Стармера Энди Бернхэм не полезет заниматься украинской войной так рьяно, поскольку "не имеет серьезного внешнеполитического опыта", а Макрона вообще может сменить Марин Ле Пен, которая выступает за снятие санкций с России, выход Франции из руководства НАТО и "мирное соглашение по Украине на условиях Москвы".

The Telegraph возлагает надежды на Мерца, который якобы поведет подсвинков вперед, но Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) считает, что "в правящей партии Германии заговорили о надвигающемся конце канцлерства" этого потомка нациста. "Провальные кадровые решения, падение рейтинга и угроза поражений на земельных выборах партии ХДС, возглавляющей правящую в ФРГ коалицию, — канцлер Фридрих Мерц столкнулся с самым тяжелым кризисом за все свое правление", — пишет Дирк Эммерих в рубрике "Берлинский инсайдер". И ни слова о том, что этот моральный урод пытается возродить в стране Третий рейх.

Благодаря низкому интеллекту управляющей элиты Евросоюз перестал быть передовым регионом и утратил все свои конкурентные преимущества, превратившись в экономический придаток НАТО и тыл Украины в конфликте с Россией, который Киев гарантированно проиграет. Эта война давно бы закончилась, но ЕС с упорством маньяка продолжает ее финансировать, не отдавая себе отчета, что таким образом финансирует развал собственной экономики и ставит крест на европейской конкурентоспособности. Впрочем, можно доиграться и до того, что крест будет поставлен и на существовании самой Европы, глядя на игры НАТО с ядерным оружием. Для европейцев не является секретом глупость и двуличие Макрона, Стармера, Мерца, Урсулы фон дер Ляйен, но вопрос в том, успеют ли их всех сменить, пока они своей недалекой преступной политикой не превратят Европу в горсть радиоактивного пепла.