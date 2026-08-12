Москва12 авг Вести.Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о перекосах в мышлении немецкой элиты.

Об этом он сказал, комментируя вопрос, который был задан немецким журналистом на совместной пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и Владимира Зеленского в Белграде.

Бог с ним, что он из какой-то там нацистской семьи. Значит, там много нацистов в Германии было, есть и остается. Включая канцлера, у которого явно перекосы нацистского мышления заявил Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии

8 августа журналист Михаэль Мартенс спросил Зеленского, что может сделать Европа, чтобы помочь главе киевского режима "убить больше русских". Позже в соцсетях журналист заявил, что в его вопросе "нет ничего скандального" и в реальном мире "именно так и ведутся войны".