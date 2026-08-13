Москва13 авгВести.Государственный секретарь в Министерстве информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович осудил высказывания корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об "убийстве русских".
Он отметил, что немецкий журналист таким образом попытался разрушить отношения Москвы и Белграда.
Я решительно осуждаю чудовищное заявление Михаэля Мартенса, в котором он призвал к убийству русскихсказал он на пресс-конференции
Действия Мартенска, по его словам, полностью противоречат журналистской этике.
Ранее зампред Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что журналист из ФРГ за свои высказывания о русских понесет неизбежное наказание.