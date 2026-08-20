Захарова назвала провокацией вопрос немецкого журналиста об убийстве русских Захарова: вопрос Вучичу об убийстве русских был осознанной провокацией

Москва20 авг Вести.Вопрос про "убийство русских", который задал журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс президенту Сербии Александру Вучичу, был осознанной провокацией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Формулировка, которую он использовал, была осознанной. Это была преднамеренная провокация, очевидно сказала Захарова журналистам.

Ранее в отношении Мартенса в России было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). 20 августа сообщалось, что РФ может объявить журналиста в международный розыск.

Мартенс задал свой провокационный вопрос 8 августа на совместной пресс-конференции Вучича и главы киевского режима Владимира Зеленского. Корреспондент FAZ спросил что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских". После этого в интернете была создана петиция за его увольнение.