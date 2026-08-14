Россия ждет реакции Сербии на вопрос журналиста FAZ об убийствах русских Лавров: РФ ждет реакции Сербии на вопрос журналиста FAZ об убийствах русских

Москва14 авг Вести.Россия ждет от Сербии реакции на вопрос журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об "убийстве русских". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Министр напомнил, что этот вопрос прозвучал на совместной пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и Владимира Зеленского.

Когда... этот вопрос прозвучал, я видел, что президент Вучич просто опешил. Конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, конечно, хотели бы услышать какую-то реакцию сказал Лавров

В ходе пресс-конференции Зеленского и Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь Украине "убить больше русских солдат". Позднее немецкий журналист заявил в социальных сетях, что не считает свой вопрос скандальным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мартенса настоящим коричневым пропагандистом и распространителем ксенофобских заявлений, который занимается легитимизацией языка ненависти в отношении РФ.