Москва14 авгВести.Россия ждет от Сербии реакции на вопрос журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об "убийстве русских". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.
Министр напомнил, что этот вопрос прозвучал на совместной пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и Владимира Зеленского.
Когда... этот вопрос прозвучал, я видел, что президент Вучич просто опешил. Конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, конечно, хотели бы услышать какую-то реакциюсказал Лавров
В ходе пресс-конференции Зеленского и Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы помочь Украине "убить больше русских солдат". Позднее немецкий журналист заявил в социальных сетях, что не считает свой вопрос скандальным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мартенса настоящим коричневым пропагандистом и распространителем ксенофобских заявлений, который занимается легитимизацией языка ненависти в отношении РФ.