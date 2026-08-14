Лавров: журналист, спросивший об убийстве русских, не должен оставаться в медиа Лавров: спросивший об убийстве русских журналист не должен оставаться в СМИ

Москва14 авг Вести.Немецкий журналист Михаэль Мартенс, спросивший главу киевского режима Владимира Зеленского, как европейцы могут помочь украинцам убивать русских, недостоин того, чтобы занимать какую-либо должность в сфере медиа. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе.

Этот человек недостоин того, чтобы занимать какую-либо должность в медийных структурах, ну и тем более какие-то официальные позиции в правительственном аппарате. Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе. Понимает ли он, что в этом случае означает слово "опять", я не уверен заявил Лавров

Ранее зампред Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что немецкий журналист, задавший вопрос о помощи в убийстве русских, понесет неизбежное наказание.