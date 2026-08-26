Корреспондента FAZ Мартенса заочно арестовали по делу о разжигании ненависти

Суд в РФ заочно арестовал журналиста, который интересовался убийством русских Корреспондента FAZ Мартенса заочно арестовали по делу о разжигании ненависти

Москва26 авг Вести.Басманный районный суд Москвы заочно арестовал корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса по делу о возбуждении ненависти или вражды. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

Ранее стало известно, что против журналиста возбудили уголовное дело по части второй статьи 282 УК РФ.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мартенса заочно заявил собеседник агентства

Если журналиста FAZ признают виновным, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали слова Мартенса на пресс-конференции главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде 8 августа. Журналист спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских".

Редакция FAZ выразила сожаление, отметив, что журналист "двусмысленно" сформулировал вопрос.