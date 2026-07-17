Захарова: отказ пожать руку послу ФРГ Ламбсдорфу связан с его русофобией

Захарова объяснила свой отказ пожать руку послу ФРГ Ламбсдорфу Захарова: отказ пожать руку послу ФРГ Ламбсдорфу связан с его русофобией

Москва17 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила отказ от рукопожатия на встрече с послом Германии Александром Ламбсдорфом его русофобской позицией.

По ее словам, нет нормы, которая обязывает участника переговоров подавать в ответ руку для рукопожатия.

Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии подчеркнула она в беседе с Lenta.ru

Ранее в МИД РФ заявили, что посол ФРГ покинет Россию на машине, что фактически опровергает заявления дипмиссии Германии о проблемах с топливом в Москве.