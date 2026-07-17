Москва17 июлВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила отказ от рукопожатия на встрече с послом Германии Александром Ламбсдорфом его русофобской позицией.
По ее словам, нет нормы, которая обязывает участника переговоров подавать в ответ руку для рукопожатия.
Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобииподчеркнула она в беседе с Lenta.ru
Ранее в МИД РФ заявили, что посол ФРГ покинет Россию на машине, что фактически опровергает заявления дипмиссии Германии о проблемах с топливом в Москве.