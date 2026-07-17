Москва17 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала цитатой из Булгакова на ролик, размещенный в социальных сетях посольства Германии. В нем образ завершающего работу в России посла ФРГ Александера Ламбсдорфа, известного своим неизменным аксессуаром - шляпой, сравнили с Воландом из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

16 июля посольство Германии опубликовало видео с ответами Ламбсдорфа на вопросы пресс-службы диппредставительства. Посол признался, что поражен тем, что его шляпа стала "таким хитом" в СМИ ФРГ. Он также рассказал, что в Москве жил в "чудесном районе недалеко от Патриарших прудов". Его собеседник из пресс-службы напомнил, что герой романа Булгакова Воланд, которого в первой главе книги приняли за немецкого профессора, был также изображен в шляпе (на самом деле при первом появлении головным убором Воланда был серый берет - прим. ред.).

В ответ на это Захарова разместила в своем Telegram-канале данный фрагмент интервью посла ФРГ с мелодией, иллюстрирующей бал Сатаны из сериала "Мастер и Маргарита".

Он не заслужил света написала Захарова о Ламбсдорфе

Ранее в МИД РФ заявили, что посол ФРГ покинет Россию на машине, что фактически опровергает заявления дипмиссии Германии о проблемах с топливом в Москве. По мнению кандидата политических наук, профессора Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, комментарий представителей ФРГ по поводу ситуации с топливом в России представляет собой симптом "новой европейской риторики".