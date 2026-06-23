Мирошник: становится "хорошим тоном" сказать гадость о России и уехать Мирошник прокомментировал заявление немецкого посла в День памяти и скорби

Москва23 июн Вести.Выступив РФ в публичном поле с заявлениями, направленным против политики российских властей, иностранцы уезжают из страны. В последнее время подобные ситуации становятся "определенной нормой". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Так он прокомментировал заявление посла Германии в РФ Александра Ламбсдорфа.

22 июня в РФ отмечался День памяти и скорби. В этот день посол Александр Ламбсдорф выступил против "фальсификации истории" и обвинил Россию в якобы агрессии по отношению к Украине, назвав это "оскорблением памяти всех тех, кто 85 лет назад действительно героически боролся с нацизмом".

Также от подобных немецкому послу звучит тезис о том, что СССР якобы "спровоцировал" Вторую мировую войну наравне с Германией. В частности, указывается на пакт "Молотова-Риббентропа" 1939 года.

Это становится определенной нормой, это хороший тон — сказать какую-нибудь гадость, развернуться, уехать, потом из Европы продолжить рассказывать аналогичные вещи про двух диктаторов, которые воевали, про пакт Молотова-Риббентропа, которые войну спровоцировали. И так далее. Вот этот весь набор нарративов, набор лжи, отработанный, выписанный и максимально методично вбрасываемый в сознание сказал Мирошник

Подготовка к возможной войне с Россией на рубеже 2029-2030 годов многими в Берлине воспринимается как данность, заявил ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев.