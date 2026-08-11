В посольстве РФ рассказали, почему граждане Германии хотят переехать в Россию Посольство: граждане ФРГ переезжают в РФ из-за навязываемой на Западе пропаганды

Москва11 авг Вести.Навязываемая на Западе пропаганда является одной из причин, по которой граждане Германии хотят переехать в Россию по визам для разделяющих традиционные ценности. Об этом рассказали в посольстве РФ в Берлине, сообщает РИА Новости.

В дипмиссии уточнили, что Россия в Европе воспринимается как носитель и защитник традиционных духовно-нравственных ценностей.

В качестве причин, побуждающих людей обращаться с заявлениями о желании переехать в нашу страну, большинство ходатайствующих указывают "желание жить и работать в России", "получить российское гражданство", "несогласие с политическим и экономическим курсом властей ФРГ", "неприятие активно навязываемой неолиберальной пропаганды в отношении России приводит агентство комментарий пресс-службы посольства

Ранее посол РФ в Вене Андрей Грозов заявил, что после указа президента России Владимира Путина о традиционных ценностях в страну переехали около 50 иностранных граждан.

Между тем внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль отметил, что все больше европейцев хотят переехать в РФ. По его словам, европейцы не находят себе места в своих государствах, которые покинули семейные ценности и духовность.