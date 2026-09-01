Москва1 сен Вести.Победа партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах 6 сентября в восточногерманской земле Саксония-Анхальт может подорвать позиции правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Такое мнение ИС "Вести" высказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

Победа АдГ в данной федеральной земле с крупным счетом и даже возможным формированием правящей коалиции партии или формирование правительства исключительно из числа членов "Альтернативы для Германии", серьезно ослабит позиции правительства Фридриха Мерца и даже может привести к отставке федерального канцлера, что, конечно, в свою очередь может привести к изменениям немецкой политики заявил он

Сам Мерц уже обозначил АдГ как основного политического конкурента, указывает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.