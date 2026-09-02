Политик Шмидт: правительство ФРГ держится на идее не пустить партию АдГ к власти Политик Шмидт рассказал о сценарии в случае победы АдГ в Саксонии-Анхальт

Москва2 сен Вести.Возможный приход партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к власти в германской федеральной земле Саксония-Анхальт может обернуться полным разворотом во внутренней и внешней политике ФРГ. Об этом заявил ИС "Вести" немецкий политик, бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

Выборы в Саксонии-Анхальт пройдут в ближайшее воскресенье, 6 сентября. Оппозиционная крайне правая "Альтернатива для Германии" лидирует там с огромным отрывом, а партия Христианско-демократический союз (ХДС) действующего канцлера Фридриха Мерца теряет поддержку избирателей и всячески пытается помешать АдГ прийти к власти.

Если в воскресенье партии "Альтернатива для Германии" все-таки удастся прийти к власти, то есть набрать абсолютное большинство голосов, - а речь идет о том, что действительно есть шанс сформировать правительство только с одной партией, все остальные оставить за бортом, - это вызовет просто каскад политических решений. То есть на данный момент вся коалиция держится исключительно на идее отстранить или не допустить партию "Альтернатива для Германии" к власти. И если это не получится, то уже многие эксперты говорят о том, что данная коалиция долго не протянет рассказал Шмидт

По словам политика, Мерца могут попытаться заменить на посту канцлера, чтобы избежать досрочных выборов. Однако в случае прихода АдГ к власти даже в одной из земель перспектива досрочных выборов становится реальнее.

Уже сейчас идут открытые разговоры о том, что очень непопулярен в народе канцлер Мерц, его попытаются какой-то внутриполитической рокировкой сместить с поста канцлера, назначить другого без новых выборов. А если все-таки удастся "Альтернативе" закрепиться у власти в одной из земель, то возможны уже досрочные выборы. Возможны выборы уже раньше, чем 2029 год, и там все шансы у "Альтернативы" поставить своего канцлера. А это значит полный разворот как во внутренней, так и во внешней политике объяснил Шмидт

Ранее о том, как победа партии АдГ на региональных выборах в восточногерманской земле Саксония-Анхальт может подорвать позиции правительства канцлера Мерца, рассказал ИС "Вести" старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.

Выборы в Саксонии-Анхальт назначены на 6 сентября, а в Берлине и Мекленбурге - Передней Померании - на 20 сентября. Ранее сообщалось, что в общенациональном опросе АдГ опередила блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца на рекордные 9% - организаторы соответствующего опроса назвали этот отрыв "самым большим за всю историю".