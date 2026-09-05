Депутат Бундестага от АдГ: рейтинг властей страны сегодня ниже, чем в 1945 году

В АдГ указали на катастрофический рейтинг властей ФРГ: ниже, чем в 1945 году Депутат Бундестага от АдГ: рейтинг властей страны сегодня ниже, чем в 1945 году

Москва5 сен Вести.Рейтинг федерального правительства Германии на данный момент ниже, чем в 1945 году. Об этом сообщил ИС "Вести" старший научный сотрудник по вопросам внешней политики парламентской фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Антон Фризен.

Такую тенденцию показал опрос граждан.

На данный момент, исходя из опросов, у федерального правительства Германии низкий рейтинг. Я думаю, что с 1945 года ни у какого правительства такого низкого рейтинга не было заметил Фризен

Партия АдГ стала популярна на фоне кризиса в стране из-за жесткой антисоциальной политики, считает политолог, славист Керстин Кайзер.

Ситуация очень нестабильная, и это результат жесткой антисоциальной политики прошлых десяти лет, жесткой политики вооружений и боеспособности в Германии. То есть перестройка всей экономики на военную логику. И тем самым сила АдГ неслучайное явление… Это реакция на кризис современной капиталистической системы в нашей стране, перераспределение снизу вверх, что касается финансов и богатства, перераспределение общественного богатства в частные руки и перестройка экономики на военную экономику сообщила она

Она добавила, что АдГ способна серьезно изменить страну, если придет к власти.

АдГ появилась в 2013 году как партия консерваторов и евроскептиков. В 2021 году на выборах в Бундестаг партия набрала более 10% голосов избирателей и получила 83 депутатских мандата. С тех пор она сохраняет высокую поддержку в восточных федеральных землях Германии, в частности, в Саксонии и Тюрингии.