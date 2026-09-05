Москва5 сен Вести.Рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) является не случайным явлением, а реакцией на кризис современной капиталистической системы в ФРГ. Об этом ИС "Вести" заявила политолог, славист Керстин Кайзер.

По ее словам, это результат жесткой антисоциальной политики, перестройки экономики на военную логику и перераспределения общественного богатства в частные руки.

Ситуация очень нестабильная, и [это] результат просто жесткой антисоциальной политики прошлых десяти лет… вооружений и боеспособности в Германии. То есть перестройка всей экономики на военную логику. Тем самым, АдГ и ее сила – неслучайное явление, допустим, призрака из прошлого, а это реакция на кризис современной капиталистической системы в нашей стране, перераспределение снизу-вверх, что касается финансов и богатства, перераспределение общественного богатства в частные руки и перестройка экономики на военную экономику. Это очень опасная реакция, потому что АдГ, они не только популисты, они серьезно могут изменить страну, если придут к власти отметила Кайзер

Ранее в АдГ рассказали, что спецслужбы ФРГ все чаще используются для борьбы с партией. Причиной этому может быть полное изменение как внешней, так и внутренней политики Германии.