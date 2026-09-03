В АдГ заявили, что спецслужбы ФРГ все чаще используются для борьбы с партией

В АдГ рассказали об усилении давления немецких спецслужб на партию В АдГ заявили, что спецслужбы ФРГ все чаще используются для борьбы с партией

Москва3 сен Вести.В Германии спецслужбы страны все чаще используются для слежки и борьбы с оппозиционной партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом рассказал депутат Бундестага Штефан Котре.

В беседе с "Известиями" он отметил, что демократическая конкуренция оказывается под угрозой, когда государственные органы страны используются против парламентской оппозиции.

Внутренние разведывательные службы все чаще используются как политический инструмент для слежки, борьбы и публичной дискредитации "Альтернативы для Германии" сказал Котре

Немецкий политик Евгений Шмидт ранее отметил, что приход АдГ к власти в германской федеральной земле Саксония-Анхальт может обернуться полным разворотом во внутренней и внешней политике ФРГ.

Согласно результатам опроса института INSA для газеты Bild, АдГ опережает по популярности блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца на 9%. Глава INSA Германн Бинкерт назвал отрыв "самым большим за всю историю".