Дмитриев: немцы выбрали АдГ из-за позиции по миграции и энергетике

Дмитриев объяснил, почему АдГ популярна в Германии Дмитриев: немцы выбрали АдГ из-за позиции по миграции и энергетике

Москва10 авг Вести.Партия "Альтернатива для Германии" все более популярна среди немцев из-за своей позиции по миграции, энергетике и приверженности миру, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал результаты опроса INSA для издания Bild по предстоящим выборам в ландтаг земли Саксония-Анхальт, респонденты которого выразили наибольшую поддержку АдГ.

Немцы выбрали АдГ и ее фокус на борьбе с миграцией, энергетическом сотрудничестве и мире написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев назвал рост популярности АдГ признаком пробуждения Германии.