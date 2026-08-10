Москва10 авгВести.Партия "Альтернатива для Германии" все более популярна среди немцев из-за своей позиции по миграции, энергетике и приверженности миру, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал результаты опроса INSA для издания Bild по предстоящим выборам в ландтаг земли Саксония-Анхальт, респонденты которого выразили наибольшую поддержку АдГ.
Немцы выбрали АдГ и ее фокус на борьбе с миграцией, энергетическом сотрудничестве и миренаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее Дмитриев назвал рост популярности АдГ признаком пробуждения Германии.