"Пробуждение в Германии": Дмитриев прокомментировал рост популярности АдГ Дмитриев связал рост популярности партии АдГ с пробуждением в Германии

Москва7 авг Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал пробуждением в Германии рост популярности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Так в соцсети X он прокомментировал публикацию о том, что рейтинг АдГ достиг 28%.

В Германии рейтинг АдГ достиг рекордных 28%, в то время как поддержка выступающего за миграцию и разжигающего войну блока ХДС/ХСС упала до исторического минимума в 21%. Это пробуждение, несмотря на все усилия бюрократии и традиционных СМИ написал Дмитриев

Ранее глава РФПИ отметил, что АдГ становится все более популярной у немцев из-за неспособности текущих властей страны признать собственные ошибки.

Между тем глава отделения партии АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан заявил, что население Германии хочет, чтобы власти направляли деньги на социальные программы, а не на закупку вооружения.