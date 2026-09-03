Политик Шмидт: выборы в Саксонии-Анхальт могут быть знаковыми для ФРГ

Шмидт: выборы в Саксонии-Анхальт могут быть знаковыми для Германии Политик Шмидт: выборы в Саксонии-Анхальт могут быть знаковыми для ФРГ

Москва3 сен Вести.Предстоящие 6 сентября выборы в восточной земле Германии - Саксонии-Анхальт – могут оказаться знаковыми для всей страны. Такое мнение ИС "Вести" выразил немецкий политик, бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

Пристальное внимание к этим выборам приковано потому, что немецкая правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может победить на выборах в земельный парламент. По местным опросам, АдГ более чем в два раза превосходит по популярности партию канцлера ФРГ Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС).

Действительно, все ждут, затаив дыхание, выборы в небольшой восточной земле Саксонии-Анхальт, на которых можно сказать, решается судьба Германии. Дело в том, что оппозиционная партия, которая выступает за полную смену политического курса, за восстановление отношений с РФ, рискует в эти выходные набрать более половины голосов. Если партии АдГ удастся все-таки захватить демократическим образом парламент, то тогда вся политическая система в Германии может посыпаться полагает Шмидт

На данный момент, объяснил политик, действующий канцлер Германии Фридрих Мерц пытается сбить настроения граждан, переводя фокус обсуждения с внутренних проблем на якобы имеющуюся внешнюю угрозу.

Внутри [правящей] коалиции большие противоречия, у Мерца огромные антирейтинги, и все это держится только лишь на том, что Мерц фокусами пытается отвлечь внимание избирателей от насущных проблем. Поэтому выборы в Саксонии-Анхальт могут быть знаковыми. И, если АдГ победит, то это будет началом конца нынешнего политического режима уверен политик

Ранее Шмидт высказал мнение, что правительство ФРГ держится на идее не пустить партию АдГ к власти.