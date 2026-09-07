Дмитриев высказался по поводу победы АдГ в Саксонии-Анхальт

Дмитриев: итоги выборов в Саксонии-Анхальт унижают Мерца и правящую коалицию Дмитриев высказался по поводу победы АдГ в Саксонии-Анхальт

Москва7 сен Вести.Предварительные итоги выборов в парламент Саксонии-Анхальт унижают канцлера Германии Фридриха Мерца и правящую коалицию, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

В Саксонии-Анхальт 7 сентября прошли выборы в местный парламент с участием 16 политических партий и 398 кандидатов​​​.

По данным exit poll социологического института Infratest Dimap, на выборах побеждает оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 44,5% голосов, тогда как правящая партия Христианско-демократический союз (ХДС) набирает лишь 18,5%.

Историческая победа АдГ унижает высокомерие, недалекость, воинственность, некомпетентность и лицемерие дискредитированной правящей коалиции Германии... Униженный Мерц только что стал Киром Стармером (бывший премьер-министр Британии - прим. ред.) отметил Дмитриев

Газета Bild сообщила, что выборы в Саксонии-Анхальт могут стать началом конца для правительства Мерца и поставить вопрос о его досрочной отставке.