Politico: в партии Мерца допустили его отставку после выборов в Саксонии-Анхальт

Мерц может подать в отставку после выборов в Саксонии-Анхальт Politico: в партии Мерца допустили его отставку после выборов в Саксонии-Анхальт

Москва4 сен Вести.Члены Христианско-демократического союза (ХДС) допускают, что их председатель и канцлер ФРГ Фридрих Мерц может уйти в отставку с поста главы правительства после выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этом пишет Politico со ссылкой на члена отделения ХДС в Саксонии-Анхальт Юлиана Шахе.

Голосование запланировано на 6 сентября.

Вполне могу представить, что некоторые будут выступать за уход Фридриха Мерца в отставку. Но станет ли это решением проблемы – еще предстоит выяснить сказал он

Издание также пишет, что поражение партии Мерца на выборах может спровоцировать открытый внутренний конфликт по поводу исключения всех форм взаимодействия с правыми оппозиционерами из "Альтернативы для Германии" (АдГ), которая считается фаворитом в предвыборной гонке в Саксонии-Анхальт – за нее готовы отдать свой голос не менее 43% местных избирателей.

Ранее 2 сентября политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин в интервью ИС "Вести" предположил, что предстоящие региональные выборы не подействуют на Мерца и его курс.