Выборы в трех землях Германии не подействуют на Фридриха Мерца Политолог Камкин: выборы в Германии не смогут изменить курс Берлина

Москва2 сен Вести.Предстоящие выборы в трех землях Германии продемонстрируют отношение к власти, но не смогут изменить курс Берлина. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Кризис в правящей коалиции очевиден. Рейтинг недоверия рекордный: 84% немцев не доверяют своему канцлеру. Соответственно, прогноз на ближайшие выборы тоже неутешительный. Мерцу ничего позитивного не сказать в плане экономики, социальной сферы. Поэтому приходится раскручивать тему российской угрозы. Но нужно понимать, что земельные выборы не определяют внешнюю политику государства заявил Александр Камкин

Эксперт пояснил, что предстоящие выборы в Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии-Анхальт и Берлине могут быть вотумом недоверия к действующей власти ФРГ.