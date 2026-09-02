Москва2 сенВести.Предстоящие выборы в трех землях Германии продемонстрируют отношение к власти, но не смогут изменить курс Берлина. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.
Кризис в правящей коалиции очевиден. Рейтинг недоверия рекордный: 84% немцев не доверяют своему канцлеру. Соответственно, прогноз на ближайшие выборы тоже неутешительный. Мерцу ничего позитивного не сказать в плане экономики, социальной сферы. Поэтому приходится раскручивать тему российской угрозы. Но нужно понимать, что земельные выборы не определяют внешнюю политику государствазаявил Александр Камкин
Эксперт пояснил, что предстоящие выборы в Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии-Анхальт и Берлине могут быть вотумом недоверия к действующей власти ФРГ.
В компетенциях региональных парламентов нет внешней политики. Это будет своего рода вотум недоверия населения этих регионов правящей коалиции. Ну и, конечно, будем ждать выборов в бундестаг, которые должны состояться в 2029 годусказал эксперт