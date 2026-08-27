Москва27 авг Вести.Земельные выборы в ФРГ, которые пройдут в сентябре этого года, окажут влияние на политику всей страны, поскольку из-за них может развалиться правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.

Это важнейшие выборы, которые могут сказаться на всем федеральном правительстве Фридриха Мерца. По сути дела, через 10 дней мы будем иметь дело со скрытыми федеральными выборами. … потому что после этих выборов, после выборов в Мекленбурге-Передней Померании, в Берлине, просто может развалиться правительство Фридриха Мерца. И я на это очень рассчитываю и думаю, что так оно и будет подчеркнул Борисов

Он добавил, что Фридрих Мерц является самым нелюбимым канцлером ФРГ.

У немецкого народа уже накопилась усталость от этих партий системных. Фридрих Мерц – самый нелюбимый канцлер Германии и самый любимый канцлер Украины. Все это прекрасно понимают, и народ будет голосовать прежде всего против этого правительства рассказал Борисов

Ранее основательница партии BSW Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером, которого имела Украина. Так она прокомментировала новость, что политик пользуется на Украине большей популярностью, чем у себя на родине.