Вагенкнехт: Мерц — лучший канцлер, который когда-либо был у Украины

Вагенкнехт назвала Мерца "лучшим канцлером, которого имела Украина" Вагенкнехт: Мерц — лучший канцлер, который когда-либо был у Украины

Москва26 авг Вести.Лидер Германии Фридрих Мерц — лучший канцлер, которого когда-либо имела Украина. Об этом заявила основательница партии BSW Сара Вагенкнехт.

Так политик отреагировала на новость, что Мерц пользуется у украинцев гораздо большей популярностью, чем у соотечественников.

Неудивительно! Неограниченные многомиллиардные подарки Киеву, сокращения расходов и повышение налогов для собственных граждан — Мерц действительно лучший канцлер, которого имела Украина написала Вагенкнехт в соцсети X

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что текущую политику Фридриха Мерца поддерживают всего 13% немцев.

Дмитриев отметил, что для изменения ситуации Мерцу придется радикально поменять свою политику и манеру действовать.

До этого Дмитриев называл Мерца "федеральным канцлером Украины".