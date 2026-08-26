Москва26 авгВести.Лидер Германии Фридрих Мерц — лучший канцлер, которого когда-либо имела Украина. Об этом заявила основательница партии BSW Сара Вагенкнехт.
Так политик отреагировала на новость, что Мерц пользуется у украинцев гораздо большей популярностью, чем у соотечественников.
Неудивительно! Неограниченные многомиллиардные подарки Киеву, сокращения расходов и повышение налогов для собственных граждан — Мерц действительно лучший канцлер, которого имела Украинанаписала Вагенкнехт в соцсети X
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что текущую политику Фридриха Мерца поддерживают всего 13% немцев.
Дмитриев отметил, что для изменения ситуации Мерцу придется радикально поменять свою политику и манеру действовать.
До этого Дмитриев называл Мерца "федеральным канцлером Украины".