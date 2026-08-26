Москва26 авг Вести.Рейтинг одобрения канцлера Германии Фридриха Мерца составляет всего 13%, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на заявление Мерца о том, что Германия должна выбраться из "атмосферы уныния и разочарования", а также избавиться от "недовольства, парализующего страну".

Канцлеру Мерцу придется изменить все - от своей политики до манеры действий, если он хочет вывести немцев из "атмосферы уныния и разочарования". Возможно, это помогло бы поднять его собственный унылый и удручающий рейтинг одобрения в 13% написал Дмитриев в соцсети X

Ранее глава РФПИ после того, как Мерц публично использовал украинский националистический лозунг, назвал германского политика канцлером Украины.