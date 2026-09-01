Москва1 сенВести.Рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца бьет антирекорды, заявил ИС "Вести" бывший депутат германского Бундестага Евгений Шмидт.
Так, во время предвыборного визита в Мекленбург-Передняя Померания демонстранты выкрикивали в адрес канцлера оскорбления и насмешки. В конце сентября в этом регионе будут проведены выборы в ландтаг (земельные выборы).
После недружественного приема очевидно, что Мерц не намерен принимать участия в подобных мероприятиях, обращает внимание Шмидт.
Его рейтинг на данный момент действительно бьет все антирекорды. И это видно по его публичным выступлениям, когда он подвергается такого рода нападкам простых избирателейзаявил политик
К такому негативу в немецком обществе привели несколько факторов, указывает он.
Это и тяжелая экономическая ситуация, которая не в последнюю очередь вызвана санкционной войной, когда мы сами себе санкциями оборвали экономические связи с РФ, сами себе оборвали возможность получать дешевые энергоносители. Это и политика конфронтации, которая у многих граждан Германии вызывает опасения из-за того, что может вылиться в открытый конфликт. И это миллиарды, идущие в бездонную коррупционную бочку Украины, которая абсолютно никакого понимания здесь не находит. Все это, конечно же, в сумме дает такую нелюбовь граждан к нашему канцлерузаявил Шмидт