Москва1 сен Вести.Рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца бьет антирекорды, заявил ИС "Вести" бывший депутат германского Бундестага Евгений Шмидт.

Так, во время предвыборного визита в Мекленбург-Передняя Померания демонстранты выкрикивали в адрес канцлера оскорбления и насмешки. В конце сентября в этом регионе будут проведены выборы в ландтаг (земельные выборы).

После недружественного приема очевидно, что Мерц не намерен принимать участия в подобных мероприятиях, обращает внимание Шмидт.

Его рейтинг на данный момент действительно бьет все антирекорды. И это видно по его публичным выступлениям, когда он подвергается такого рода нападкам простых избирателей заявил политик

К такому негативу в немецком обществе привели несколько факторов, указывает он.