Москва15 авг Вести.Уровень недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а также его правительством достиг новой рекордной отметки. Об этом сообщила газета Bild.

Издание привело результат опроса, проведенного социологическим институтом INSA.

Согласно его данным, лишь 16% респондентов положительно оценили деятельность Мерца. Недовольны его работой 78%, еще 6% затруднились с ответом.

Деятельностью правительства недовольны 79%, и только 15% положительно оценивают ее. Кроме того, 6% не смогли определиться с ответом.

Отмечается, что в опросе, проведенном 13-14 августа, участвовали 1003 человека.

Ранее стало известно, что деятельность Мерца на его посту одобряет лишь один из шести немцев. Также лишь каждый пятый француз положительно отозвался о президентстве Эммануэля Макрона. Эти результаты были получены в ходе опроса компании YouGov.