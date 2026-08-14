Только 1 из 6 немцев одобряет Мерца и лишь 20% французов поддерживают Макрона

Раскрыты данные о рейтинге одобрения Мерца и Макрона Только 1 из 6 немцев одобряет Мерца и лишь 20% французов поддерживают Макрона

Москва14 авг Вести.Деятельность канцлера Германии Фридриха Мерца на его посту одобряет лишь один из шести немцев. Также лишь каждый пятый француз положительно отозвался о президентстве Эммануэля Макрона. Такие результаты были получены в ходе опроса компании YouGov.

Фирма провела исследование, в ходе которого просила респондентов из разных стран Европы оценить деятельность их национальных лидеров. Положительно о Мерце отозвались 16% немцев, а 81% – негативно. Рейтинг одобрения Макрона составил лишь 20%, а отрицательно о французском президенте высказались 75% опрошенных.

Также компания привела рейтинг одобрения других политиков. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм – 39%, премьер-министр Италии Джорджи Мелони – 37%, премьер-министр Испании Педро Санчес – 34%.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что народу его страны стоит бояться не внешнего вмешательства в дела страны, а управления такого президента как Макрон.