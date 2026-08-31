Фридриха Мерца назвали "подстрекателем к войне" во время встречи с людьми Мерца освистали на втором публичном мероприятии за месяц

Москва31 авг Вести.Канцлера Германии Фридриха Мерца встретили свистом и оскорблениями во время его визита на курорт Кюлунгсборн в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщает агентство DPA.

Когда политик подошел к предвыборному стенду Христианско-демократического союза (ХДС) для общения с гражданами, часть собравшихся начала скандировать: "Подстрекатель к войне", "Пиноккио" и "Отставка". Из-за враждебной реакции публики запланированный пресс-подход канцлера был отменен.

Это не первый случай подобной реакции на канцлера за последнее время: 22 августа его освистали на первом же публичном мероприятии после отпуска в общине Хюртгенвальд. Согласно данным опросов института INSA, Мерц в настоящее время занимает последнее место в рейтинге ведущих политиков Германии. В сентябре в ряде федеральных земель страны пройдут выборы в земельные парламенты.