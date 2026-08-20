Москва20 авгВести.Немецкий Андреас Хюттнер, назвавший канцлера ФРГ Фридриха Мерц "Пиноккио", все еще считает это прозвище подходящим для нынешнего канцлера. Об этом пишет издание Spiegel.
В феврале 2026 года немецкие правоохранители начали расследование в отношении Хюттнера за комментарий в соцсетях. При этом вскоре прокуратура немецкого города Хайльбронн заявила, что прекратила расследование в отношении пенсионера.
Я никогда не чувствовал, что сделал что-то предосудительное... Кстати, не я один называл Фридриха Мерца "Пиноккио"… Я до сих пор считаю, что "Пиноккио" отлично подходит господину Мерцусказал он
В беседе со Spiegel Хюттнер заявил, что он не волновался, когда получил от правоохранителей уведомление о начале расследования. Пенсионер рассказал, что попросил нейросеть составить ответ для правоохранителей, а после уехал в отпуск на три недели. После того как на его письмо никто не ответил, он обратился в СМИ. По словам Хюттнера, именно тогда эта история получила огласку.
Хюттнер отметил в беседе со Spiegel, что не волновался после получения уведомления о начале расследования. По его словам, он попросил нейросеть составить ответ для правоохранителей, а после уехал в отпуск на три недели.
В июне Мерц заявлял, что перестал обращаться в правоохранительные органы из-за оскорбительных высказываний в свой адрес в социальных сетях, но, по его словам, во многих случаях прокуратура самостоятельно отслеживает такие публикации.