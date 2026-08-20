Немецкий пенсионер, назвавший Мерца "Пиноккио", не поменял своего мнения Назвавший Мерца "Пиноккио" пенсионер все еще считает это прозвище подходящим

Москва20 авг Вести.Немецкий Андреас Хюттнер, назвавший канцлера ФРГ Фридриха Мерц "Пиноккио", все еще считает это прозвище подходящим для нынешнего канцлера. Об этом пишет издание Spiegel.

В феврале 2026 года немецкие правоохранители начали расследование в отношении Хюттнера за комментарий в соцсетях​​​. При этом вскоре прокуратура немецкого города Хайльбронн заявила, что прекратила расследование в отношении пенсионера.

Я никогда не чувствовал, что сделал что-то предосудительное... Кстати, не я один называл Фридриха Мерца "Пиноккио"… Я до сих пор считаю, что "Пиноккио" отлично подходит господину Мерцу сказал он

В беседе со Spiegel Хюттнер заявил, что он не волновался, когда получил от правоохранителей уведомление о начале расследования. Пенсионер рассказал, что попросил нейросеть составить ответ для правоохранителей, а после уехал в отпуск на три недели. После того как на его письмо никто не ответил, он обратился в СМИ. По словам Хюттнера, именно тогда эта история получила огласку.

Хюттнер отметил в беседе со Spiegel, что не волновался после получения уведомления о начале расследования. По его словам, он попросил нейросеть составить ответ для правоохранителей, а после уехал в отпуск на три недели.

В июне Мерц заявлял, что перестал обращаться в правоохранительные органы из-за оскорбительных высказываний в свой адрес в социальных сетях, но, по его словам, во многих случаях прокуратура самостоятельно отслеживает такие публикации.