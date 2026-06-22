Канцлер ФРГ Мерц отказался от подачи заявлений на оскорбления в соцсетях

Мерц заявил, что прекратил подавать жалобы на оскорбления в свой адрес Канцлер ФРГ Мерц отказался от подачи заявлений на оскорбления в соцсетях

Москва22 июн Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что перестал обращаться в правоохранительные органы из-за оскорбительных высказываний в свой адрес в социальных сетях. Его слова передает ТАСС.

В ходе гражданского диалога, состоявшегося в рамках Дня открытых дверей правительства ФРГ, канцлер сообщил, что с момента вступления в должность перестал подавать в полицию жалобы на оскорбления в свой адрес. По словам Мерца, ранее он практиковал подачу подобных заявлений, но впоследствии отказался от этой идеи.

Канцлер пояснил, что во многих случаях прокуратура самостоятельно отслеживает публикации, направленные против политиков.

Глава правительства также отметил, что сохраняет полное безразличие к попыткам оскорбить его в сети. Он подчеркнул, что даже если пользователи называют его "идиотом", это не является поводом для уголовного преследования, несмотря на его личное несогласие с подобными оценками.

Политик также подтвердил готовность к обсуждению реформы 188-й статьи Уголовного кодекса ФРГ, защищающей политиков от клеветы и оскорблений.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев попросил инопланетян отправить в отставку Мерца.