Мерц: я не хочу, чтобы в выборы в Германии вмешивалось правительство США

Мерц призвал США не вмешиваться в немецкие выборы Мерц: я не хочу, чтобы в выборы в Германии вмешивалось правительство США

Москва15 июл Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал США не вмешиваться в выборы в Германии.

Он также раскритиковал новую программу Госдепа по поддержке свободы слова и защиты прав человека, на которую выделено почти пять миллионов долларов.

Мы не вмешиваемся в американские выборы; мы всегда придерживались этого принципа. И, соответственно, я не хочу, чтобы американское правительство или связанные с ним структуры вмешивались в выборы в Германи сказал Мерц журналистам

Politico уточняет, что программа США направлена на поддержку националистических партий в Европе, а также на укрепление связей с европейскими ультраправыми.

Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт рассказал, что внутри партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца растет недовольство милитаризацией и увеличением госдолга, которые продвигает правительство.