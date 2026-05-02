Канцлера Германии обсмеяли на пресс-конференции после вопроса о его достижениях

Немцы обсмеяли канцлера Германии на пресс-конференции Канцлера Германии обсмеяли на пресс-конференции после вопроса о его достижениях

Москва2 мая Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц был обсмеян немцами во время пресс-конференции. Ему зачитали вопрос от одного из граждан: что хорошего глава правительства сделал для страны с тех пор, как стал канцлером?

После того, как вопрос анонимного читателя был зачитан вслух, сидящие в зале немцы массово засмеялись. Мерц потупил взгляд и ушел от прямого ответа. По словам канцлера ФРГ, еще рано делать выводы о его достижениях. Его ответ также был встречен повторной волной смеха. Видео опубликовано в Telegram-канале SolovievLive.

В статье газеты Berliner Zeitung от 30 апреля говорится, что внутри немецкого правительства нарастают признаки углубляющегося кризиса.