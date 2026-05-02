Москва2 маяВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц был обсмеян немцами во время пресс-конференции. Ему зачитали вопрос от одного из граждан: что хорошего глава правительства сделал для страны с тех пор, как стал канцлером?
После того, как вопрос анонимного читателя был зачитан вслух, сидящие в зале немцы массово засмеялись. Мерц потупил взгляд и ушел от прямого ответа. По словам канцлера ФРГ, еще рано делать выводы о его достижениях. Его ответ также был встречен повторной волной смеха. Видео опубликовано в Telegram-канале SolovievLive.
В статье газеты Berliner Zeitung от 30 апреля говорится, что внутри немецкого правительства нарастают признаки углубляющегося кризиса.
Даже в ближайшем окружении канцлера отношения считаются напряженными. В то же время в парламентской группе ХДС/ХСС растут признаки недовольства. Согласно сообщениям, там все чаще циркулируют насмешливые комментарии по поводу политической линии канцлера.говорится в статье