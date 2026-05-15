Мерц признался, что спорить с Трампом нет смысла

Мерц признался, что с Трампом бессмысленно спорить, а сделавшим это "не повезло" Мерц признался, что спорить с Трампом нет смысла

Москва15 мая Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что спорить с американским лидером Дональдом Трампом бессмысленно. Соответствующее заявление Мерц сделал во время интервью испанской газете ABC.

Журналисты спросили у него, использует ли он какую-нибудь мантру, чтобы оставаться спокойным во время бесед с главой Белого дома.

Нет смысла вступать в споры в такой обстановке ответил канцлер

По словам Мерца, если "посмотреть на тех", кто этим занимался, то "им не повезло". Он напомнил о перепалке Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в феврале 2025-го, когда из-за критики со стороны своего оппонента Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Помимо этого, Мерц рассказал, что старается подстраиваться под собеседников.

В апреле начались разногласия между президентом США и канцлером Германии. Началом стали обвинения в адрес Запада со стороны Мерца о неправильной оценке иранских сил. Глава Белого дома после этого заявил, что Мерц плохо работает.