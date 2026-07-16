В Германии прокуратура проверит заявление актера Штаймле о Меркель и Мерце Прокуратура ФРГ проверит актера Уве Штаймле из-за высказываний о Меркель и Мерце

Москва16 июл Вести.Прокуратура ФРГ проверит актера Уве Штаймле из-за высказываний о Меркель и Мерце Прокуратура немецкого города Дессау-Рослау инициировали проверку в отношении актера Уве Штаймле после его выступления на мероприятии правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщает газета Der Spiegel.

В публикации отмечается, что расследование проводится по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение общественного порядка путем угроз совершения преступлений.

По данным издания, в ходе выступления Штаймле упомянул бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель и заявил, что в случае серьезных проблем или "краха" ситуации, ее можно будет "поставить к стенке" и "что-либо придумать".

Артист также назвал имя канцлера Германии Фридриха Мерца и задался вопросом, "где Штауффенберг, когда он действительно нужен", проводя параллель с участником покушения на Адольфа Гитлера в 1944 году.

В статье уточняется, что ни Меркель, ни Мерц не планируют обращаться в правоохранительные органы по этому поводу. Тем не менее, прокуратура начала расследование по собственной инициативе, что не противоречит законодательству страны.

Если виновность Штаймле будет доказана, ему может грозить тюремное заключение сроком до трех лет.

Ранее в ФРГ начали расследование против пенсионера, который назвал Мерца "Пиноккио".