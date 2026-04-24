Москва24 апр Вести.В Германии ведется расследование серии взломов аккаунтов политиков в мессенджере Signal (заблокирован в РФ). Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на заявление Федеральной прокуратуры ФРГ.

Уточняется, что одной их жертв стала председатель бундестага Юлия Клекнер. Через мессенджер она общалась с членами президиума партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС), а также канцлером Фридрихом Мерцем.

В связи с продолжающейся фишинговой кампанией против пользователей мессенджера Signal … высший орган уголовного преследования ФРГ расследует дело по подозрению в шпионаже говорится в публикации

В материале журнала сказано, что фишинговой атаке со стороны хакеров также подверглись представители других партий. В бундестаге всем офисам порекомендовали сменить мессенджер для общения.