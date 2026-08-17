Закон ФРГ об оскорблении политиков решили изменить из-за дел за критику Мерца

Партии ФРГ изменят закон об оскорблении политиков после дел из-за критики Мерца Закон ФРГ об оскорблении политиков решили изменить из-за дел за критику Мерца

Москва17 авг Вести.Партии в Бундестаге после ряда резонансных дел за критику канцлера ФРГ Фридриха Мерца согласились, что закон об оскорблении политиков нужно пересмотреть, пишет газета Politico, ссылаясь на свой опрос депутатов.

Закон, предусматривающий наказание граждан за оскорбление политиков, необходимо изменить. К этому выводу пришли немецкие партии после резонансных расследований в отношении людей, высмеивавших канцлера Фридриха Мерца и называвших его Пиноккио и лжецом Фрицем говорится в сообщении

Отмечается, что внимание к закону выросло после ряда громких дел из-за комментариев о немецких политиках в соцсетях.

По данным газеты, несмотря на единодушное согласие поменять закон, партии пока не договорились, как и когда произойдут изменения. Ни партия Мерца ХДС, ни "Зеленые" пока таких инициатив не готовят, указывает Politico.

В июне Мерц заявлял, что перестал обращаться в правоохранительные органы из-за оскорбительных высказываний в свой адрес в социальных сетях, но, по его словам, во многих случаях прокуратура самостоятельно отслеживает такие публикации.