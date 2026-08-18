Самым непопулярным канцлером Германии в истории опросов Forsa стал Мерц

Мерц стал самым непопулярным канцлером ФРГ в истории опросов Forsa Самым непопулярным канцлером Германии в истории опросов Forsa стал Мерц

Москва18 авг Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным лидером за всю историю опросов института Forsa. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного для телеканалов RTL и ntv.

Уточняется, что Мерц обошел даже своего предшественника Олафа Шольца, чей антирейтинг составлял 76%.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц - самый непопулярный канцлер с начала проведения опросов Forsa​​​. Целых 85% респондентов неудовлетворены его работой отмечается в публикации на сайте ntv

Подчеркивается, что даже среди сторонников его блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) удовлетворенность Мерцем достигает только 43%.

Опрос проводился 11-17 августа среди 2504 немцев.

15 августа сообщалось, что уровень недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а также его правительством достиг новой рекордной отметки в 78%.