Москва18 авгВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным лидером за всю историю опросов института Forsa. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного для телеканалов RTL и ntv.
Уточняется, что Мерц обошел даже своего предшественника Олафа Шольца, чей антирейтинг составлял 76%.
Федеральный канцлер Фридрих Мерц - самый непопулярный канцлер с начала проведения опросов Forsa. Целых 85% респондентов неудовлетворены его работойотмечается в публикации на сайте ntv
Подчеркивается, что даже среди сторонников его блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) удовлетворенность Мерцем достигает только 43%.
Опрос проводился 11-17 августа среди 2504 немцев.
15 августа сообщалось, что уровень недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а также его правительством достиг новой рекордной отметки в 78%.