Москва20 авг Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает терять поддержку граждан: его рейтинг снизился до рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского института Wahlen, проведенного для телеканала ZDF.

По результатам исследования, Мерц получил минус 1,9 балла по шкале от +5 до -5. Этот показатель стал для него личным антирекордом в рамках данного опроса. Самым популярным политиком по-прежнему остается министр обороны Борис Писториус, набравший плюс 1,3 балла. Лидер социал-демократов и вице-канцлер Ларс Клингбайль с результатом минус 0,6 также остается в отрицательной зоне. Последнее место в десятке политиков занимает лидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель, чей показатель составил минус 2,5.

Опрос также показал, что у жителей Германии есть серьезные сомнения в том, что Фридрих Мерц пользуется полной поддержкой внутри собственной партии. Так считают 80% респондентов, в том числе 67% сторонников блока ХДС/ХСС. По их мнению, ХДС не до конца поддерживает своего председателя.

Если бы выборы в бундестаг прошли в ближайшее воскресенье, лидером стала бы "Альтернатива для Германии" с 27% голосов. Блок ХДС/ХСС занял бы только второе место, набрав 22%. Социал-демократическая партия Германии получила бы 12%, "Зеленые" - 14%, а "Левые" - 12%.

Опрос Politbarometer проводился исследовательской группой Wahlen с 17 по 19 августа по телефону и онлайн. В исследовании приняли участие 1319 граждан Германии. Заявленная погрешность составляет от 2 до 3 процентных пунктов.