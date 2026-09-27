Bild: рейтинг блока ХДС/ХСС снизился в Германии до 19%

Bild: рейтинг возглавляемого Мерцем блока ХДС/ХСС упал в Германии до 19% Bild: рейтинг блока ХДС/ХСС снизился в Германии до 19%

Москва27 сен Вести.Рейтинг возглавляемого канцлером Германии Фридрихом Мерцем блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) упал до 19%, сообщает газета Bild со ссылкой на опрос, проведенный институтом Insa.

Если бы выборы в бундестаг состоялись в предстоящие выходные, то блок ХДС/ХСС набрал бы лишь 19% голосов.

На первом месте по популярности находится партия "Альтернатива для Германии" (АдГ, 29% голосов), на третьем - партия "Зеленые" (15%), на четвертом - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, 14%), на пятом - "Левая" партия (10%).

Бывший депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что правительство Германии под руководством канцлера Мерца изучает настроение общества относительно возможного запрета АдГ.

Шмидт предположил, что власти рассматривают сценарий "пилотного" запрета АдГ в одной из федеральных земель, чтобы оценить реакцию населения.