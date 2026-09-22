Москва22 сен Вести.Правительство ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца изучает настроения общества относительно возможного запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщил бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

По его словам, власти рассматривают сценарий "пилотного" запрета в одной из федеральных земель, чтобы оценить потенциальную реакцию населения.

Уже обкатываются такие механизмы. Допустим, на выборах мэра в Людвигсхафен-ам-Райн кандидата от партии "Альтернатива для Германии" просто не допустили к выборам. В итоге явка была чрезвычайно низкой, порядка 30%. Люди просто не пошли голосовать, никаких выступлений не было. То есть обкатываются эти варианты. И смотрят на реакцию общества. Если общество это съедает, то есть никаких массовых волнений не происходит, то постепенно расширяется этот механизм подчеркнул Шмидт

Он добавил, что в случае, если немцы не будут сопротивляться попыткам запрета "АдГ", правительство может распространить такую практику на всю страну.

Уже звучат, допустим, предложения: "Давайте запретим партию не везде, а только в конкретной земле". И посмотрим на реакцию, какая будет, как жители будут, как избиратели будут реагировать. Поэтому, скорее всего, такой вариант будет параллельно реализовываться ползучим способом, по чуть-чуть [будут] готовить население и граждан к тому, что партия будет попадать под частичный запрет заявил Шмидт

Ранее Шмидт назвал перспективы Фридриха Мерца. По его словам, канцлеру либо придется давать новые обещания гражданам, либо искать себе замену. По мнению экс-депутата Бундестага, кресло Мерца стало очень токсичным, никто из политиков сейчас не хочет его занимать.