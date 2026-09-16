Москва16 сен Вести.Правительство Германии в последнее время находится в серьезном кризисе. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил районный депутат округа Альцай-Вормс от партии АдГ Константин Савин.

Мы видим, что правительство Германии в последние месяцы, недели и дни находится в большом кризисе. Он возник и в коалиции правительства крестьянских демократов и социальных демократов. Дело в том, то что в коалиции фракция крестьянских демократов недовольны министром труда Бербель Бас, и даже Кристиан Фонштейн потребовал в пятницу отставки министра труда. На что фракция социальных демократов отреагировала критично на это заявление и с возмущением они отреагировали. Но дело в том, что канцлер Мерц тоже недоволен ею и готов отправить ее в отставку. Она блокирует те реформы, которые были запланированы партией христианских демократов сказал политик

Савин отметил, что политика министра труда Германии не устраивает Мерца.

Дело в том, то что они утверждают, что те реформы, которые запланировали от партии христианских демократов они должны быть как можно быстрее внедрены в систему, чтобы экономика Германии могла набирать обороты. Но эти реформы связаны не только с экономикой Германии, они связаны с социальной системой всей Германии. Что здесь хотелось бы сказать? Ходят слухи, что Мерц готов разорвать сотрудничество с социальными демократами, пожертвовать этим правительством, уволить министра труда и сформировать правительство в меньшинстве. Но я не думаю, что Мерц сможет решиться на такой шаг отметил Савин

Ранее политолог и главный редактор немецкого интернет-издания World Economy Александр Сосновский оценил "образ Мерца" на должности канцлера Германии.

Партия канцлера Германии Фридриха Мерца - Христианско-демократический союз (ХДС) - может не пройти в парламент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, выборы в который пройдут 20 сентября. Об этом ранее ИС "Вести" рассказал немецкий политик, бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.