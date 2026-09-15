Политик Шмидт рассказал о главной сенсации на выборах в Германии 20 сентября Шмидт: партия Мерца может не пройти в парламент Мекленбурга - Передней Померании

Москва15 сен Вести.Партия канцлера Германии Фридриха Мерца - Христианско-демократический союз (ХДС) - может не пройти в парламент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, выборы в который пройдут 20 сентября. Об этом рассказал ИС "Вести" немецкий политик, бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

В минувшее воскресенье, 13 сентября, партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт, получив там шанс впервые сформировать правительство. На такой же высокий результат партия претендует и в Мекленбурге - Передней Померании.

В Мекленбурге - Передней Померании партия "Альтернатива для Германии" идет на первом месте, хотя ситуация немножко другая, в отличие от Саксонии-Анхальт - в спину дышат социал-демократы. А главная сенсация в этой земле — это то, что партия Мерца рискует вообще не попасть в парламент. Такого еще не случалось, все-таки это ведущая в прошлом политическая сила, и хоть уже на протяжении многих месяцев партия "Альтернатива для Германии" по опросам лидирует, но так, чтобы партия Мерца настолько просела и не прошла в парламент - такого еще не было рассказал Шмидт

По его словам, в Германии уже готовятся варианты смены канцлера.

Он созывает 20-го, то есть даже в день голосования, в воскресенье, у него собрание верхушки партии, где он поставит вопрос о доверии к нему. И это, конечно, самая главная интрига - как долго мы еще будем наблюдать канцлера Мерца в своем кресле сказал Шмидт

Ранее Евгений Шмидт сообщил ИС "Вести", что в Германии всерьез говорят о скорых досрочных выборах в бундестаг, назначении нового правительства и канцлера.